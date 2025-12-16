Российских фехтовальщиков вернули в мировой спорт с гимном и флагом

Международная федерация фехтования разрешила российским спортсменам участвовать в соревнованиях с национальной символикой.

Международная федерация фехтования допустила взрослых спортсменов из России к турнирам. Россияне будут выступать с национальной символикой и гимном, сообщили на сайте FIE.

Российские фехтовальщики смогут выступить на Чемпионате мира 2026 года в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля.

Как отметили в FIE, среди взрослых спортсменов, имеющих белорусские или российские паспорта, снимут все защитные меры. Они получат право участвовать во всех турнирах под своими национальными аббревиатурами, в униформе с национальными флагами и гимнами.

В 2023 году конгресс FIE распорядился допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам в нейтральном статусе. Взрослые атлеты могли принять участие только в личных соревнованиях. В мае прошлого года им разрешили участвовать в командных турнирах.

Ранее мы сообщали, что россияне выступят на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе даже в случае окончания спецоперации.

Фото: Freepik