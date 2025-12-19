На Олимпиаде в Италии россияне выступят в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО

Президент МОК заявила, что принятое решение является окончательным.

Российские атлеты будут выступать на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии исключительно как нейтральные участники. Это правило сохранится даже в случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом в интервью газете Corriere della Sera заявила президент МОК Кирсти Ковентри.

Участие россиян в случае достижения какого-либо мирного соглашения между Россией и Украиной? На данном этапе ничто не изменило бы уже принятого решения. Они выступят как нейтральные спортсмены в индивидуальных соревнованиях. Кирсти Ковентри, президент МОК

Решение о допуске российских и белорусских спортсменов на Игры 2026 года на строгих условиях было принято МОК 19 сентября 2025 года. Согласно ему, участие разрешено только в индивидуальных дисциплинах, запрещено для команд и спортсменов, связанных с силовыми структурами или поддерживающих военные действия.

Фото: Олимпийский комитет России