Пьяный водитель пытался забрать свою машину с места ДТП в Красносельском районе

Авария произошла утром 13 июня на улице Маршала Захарова.

В Красносельском районе Петербурга росгвардейцы задержали владельца автомобиля Mercedes, подозреваемого в совершении ДТП и попытке скрыться. Авария произошла утром 13 июня на улице Маршала Захарова.

Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны заметили, что мужчина хочет погрузить на эвакуатор свою машину, которая столкнулась с припаркованным грузовиком. При этом на его лице были видны свежие ссадины и гематомы. Также у пострадавшего имелись признаки алкогольного опьянения.

В результате 32-летнего нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти