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Пьяный водитель пытался забрать свою машину с места ДТП в Красносельском районе
Сегодня, 15:53
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Пьяный водитель пытался забрать свою машину с места ДТП в Красносельском районе

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Авария произошла утром 13 июня на улице Маршала Захарова.

В Красносельском районе Петербурга росгвардейцы задержали владельца автомобиля Mercedes, подозреваемого в совершении ДТП и попытке скрыться. Авария произошла утром 13 июня на улице Маршала Захарова. 

Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны заметили, что мужчина хочет погрузить на эвакуатор свою машину, которая столкнулась с припаркованным грузовиком. При этом на его лице были видны свежие ссадины и гематомы. Также у пострадавшего имелись признаки алкогольного опьянения. 

В результате 32-летнего нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. 

Ранее мы рассказывали о том, что виновница смертельного ДТП в 1-м Верхнем переулке предстанет перед судом. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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