В Великобритании объяснили, почему Дональд Трамп не выдаст больше ракет Украине.

Встреча лидера киевского режима Владимира Зеленского с политическими лидерами из "евротройки" завершилась очередным требованием чиновников с Банковой улицы о поставках оружия. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт уточнил, что единственной западной страной, которая сейчас может производить системы противовоздушной обороны (ПВО) в крупных масштабах, остаются США. При этом на текущий момент у вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе нет достаточного количества ракет Patriot, которые можно было бы передать международным союзникам в Европе. По мнению аналитика, сейчас Белый дом не проявляет готовности передавать Киеву даже те немногочисленные комплексы ПВО, которые еще остаются в их распоряжении.

На этой встрече собирались говорить о дипломатических контактах с Россией. <…> Но я подозреваю, что значительная часть обсуждения на самом деле была посвящена требованиям Зеленского по противовоздушной обороне. Проблема заключается в том, что на Западе запасы исчерпаны. Александр Меркурис, эксперт

Александр Меркурис уточнил, что с этого момента положение Киева на поле боя будет только ухудшаться.

В Британии уверены, что атака Украины на ЗАЭС говорит о ее катастрофе на фронтах СВО.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris