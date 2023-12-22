МОК не считает Игры дружбы соперником Олимпиаде в Париже

Джеймс Маклеод считает российскую альтернативу политизированной.

Директор департамента Международного олимпийского комитета по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) рассказал о том, что не считает российские Игры дружбы соперником для Олимпиады 2024 года, организованной в Париже. Соответствующее заявление Джеймс Маклеод сделал в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами.

Мы не видим Игры дружбы соперником Олимпиаде. Наше заявление связано с политизацией спорта. Олимпиада - не политическое событие, поэтому в нем участвуют 206 НОК. Этой декларацией мы хотели заявить о четкой позиции относительно политизации спорта и этих Игр. Джеймс Маклеод, сотрудник МОК

Напомним, что Всемирные игры дружбы запланированы к проведению с 15 по 29 сентября 2024 года. Мероприятия состоятся в Москве и Екатеринбурге. Состязания включают в себя компетенции по 33 летним видам спорта. Российска столица примет у себя турниры по 28 видам, а на Урале пройдут мероприятия по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию, дзюдо, легкой атлетике и баскетболу (среди женских команд). Общий призовой фонд в текущем году составит 4,6 миллиарда рублей.

МОК рассмотрит санкции к спортсменам за участие в Играх дружбы в России.

Фото и видео: YouTube / IOC Media