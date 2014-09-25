В МИД оценили решение по отмене санкций и нейтрального статуса для российских спортсменов.

В настоящее время киевский режим "переделал все дела", включая убийство "одного из своих" олигарха в Монако, поэтому сейчас нашел время "взяться за спорт". Таким образом официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова прокомментировала призыв со стороны Национального олимпийского комитета Украины пересмотреть решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене санкционного давления в адрес России. Соответствующую реакцию на позицию Украины дипломат опубликовала в собственном Telegram-канале.

В рейхе404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в НАТОвский общак отправили главаря еще оружия просить. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что исполнительный комитет Международного олимпийского комитета принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Специалисты отменили решение от 28 марта 2023 года с рекомендациями об участии российских атлетов в нейтральном статусе и запрете в командных видах спорта.

Захарова: Варшава поставляет оружие последователям убийц их же предков.

Фото: МИД России