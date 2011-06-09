Посольство сообщило о разбирательстве после задержание россиянина в Египте

В Египте задержали россиянина за нарушение правил поведения в исламе.

На территории египетского отеля Renaissance в городе Шарм-эш-Шейхе задержали российского гражданина С. А. Миронова. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на данные, полученные от местного посольства. Известно, что наш соотечественник обвиняется в нарушении правил, которые приняты в исламе.

В настоящее время продолжается судебное разбирательство. Рассчитываем, что по его итогам с россиянина будут сняты все обвинения и он сможет благополучно вернуться на родину. сообщение от дипломатов

Сейчас сотрудники консульского отдела России в Египте следят за ситуацией и находятся в тесном контакте с компетентными местными профильными ведомствами и родственниками гражданина России.

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Фото: pxhere.com