  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Посольство сообщило о разбирательстве после задержание россиянина в Египте
Сегодня, 10:25
237
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Посольство сообщило о разбирательстве после задержание россиянина в Египте

0 0

В Египте задержали россиянина за нарушение правил поведения в исламе.

На территории египетского отеля Renaissance в городе Шарм-эш-Шейхе задержали российского гражданина С. А. Миронова. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на данные, полученные от местного посольства. Известно, что наш соотечественник обвиняется в нарушении правил, которые приняты в исламе.

В настоящее время продолжается судебное разбирательство. Рассчитываем, что по его итогам с россиянина будут сняты все обвинения и он сможет благополучно вернуться на родину.

сообщение от дипломатов

Сейчас сотрудники консульского отдела России в Египте следят за ситуацией и находятся в тесном контакте с компетентными местными профильными ведомствами и родственниками гражданина России.

Убийцу россиянки в Египте приговорили к смертной казни.

Фото: pxhere.com

Теги: renaissance, египет, ислам, туризм, шарм-эль-шейх
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии