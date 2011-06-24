В карьерах Выборгского района Ленобласти с 17 по 21 августа пройдут плановые взрывные работы

На время проведения операций проезд и нахождение посторонних лиц на территории промышленных площадок полностью запрещены вплоть до полного завершения работ.

Жителей и гостей Выборгского района Ленинградской области оповестили о проведении масштабных промышленных взрывов. В связи с работами на горнодобывающих объектах вводится временный режим повышенной безопасности.

Массовые взрывы будут производиться в период с 17 по 21 августа ежедневно с 10:00 до 17:00 в карьерах Каменногорского городского поселения. Кроме того, разовое проведение аналогичных работ запланировано на 19 августа в карьере "Эркиля", расположенном вблизи города Выборга.

На время проведения операций проезд и нахождение посторонних лиц на территории промышленных площадок полностью запрещены вплоть до полного завершения работ. Ограничение также распространяется на опасную зону вокруг карьеров радиусом 700 метров.

Администрация просит граждан учитывать данную информацию при планировании поездок и не приближаться к местам проведения взрывных работ. Нарушение установленного режима безопасности может создать прямую угрозу жизни и здоровью людей.

Ранее мы сообщили о том, что до 2030 года в Ломоносовском районе подключат еще 21 населенный пункт и 18 СНТ.

Фото: Администрация Выборгского муниципального района Ленобласти

