Спрос на гибриды на авторынке Петербурга вырос более чем вдвое

Лидером сегмента стал бренд Voyah, на который пришлось 1015 регистраций.

В 2026 году автомобильный рынок Северной столицы переживает бум машин с альтернативными источниками энергии. За первые семь месяцев года доля гибридов в продажах новых автомобилей увеличилась в два раза, сообщил автоэксперт Денис Гаврилов в своем Telegram-канале AutoRun Spb.

Согласно данным агентства "Автостат-Инфо", с начала года в Петербурге было зарегистрировано 4288 новых транспортных средств, использующих для движения несколько источников энергии. Этот показатель оказался на 143% выше результатов аналогичного периода 2025 года.

Статистика подтверждает смену приоритетов покупателей. Если за январь–июль прошлого года доля гибридов составляла лишь 5% от общего объема авторынка, то в текущем году она достигла 11,5%. Всего же за семь месяцев в городе продано 37 347 новых легковых машин – это на 12,2% больше, чем годом ранее.

Лидером сегмента стал бренд Voyah, на который пришлось 1015 регистраций. Абсолютным хитом внутри марки остается кроссовер Voyah Free (859 штук). Вторую и третью строчки заняли Evolute и Geely соответственно. В первую пятерку также вошли Mercedes-Benz и LiXiang. Места с шестого по десятое распределились между Audi, Zeekr, Land Rover, Exlantix и GAC.

Эксперты отмечают, что стремительный рост популярности гибридов обусловлен несколькими факторами. Во-первых, китайские производители заместили ушедшие бренды, предложив широкий выбор моделей в среднем ценовом сегменте. Во-вторых, на ситуацию повлияли временные сложности с поставками бензина. Кроме того, покупка таких авто субсидируется государством (скидка до 925 тысяч рублей), а владельцы электрокаров в Петербурге освобождены от транспортного налога до 2030 года и пользуются бесплатной парковкой.

Ранее мы сообщили о том, что авторынок Петербурга вырос на 12% за 7 месяцев.

Фото: Magnific (prostooleh)