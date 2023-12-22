МОК рассмотрит санкции к спортсменам за участие в Играх дружбы в России

Джеймс Маклеод рассказал о том, что вопрос все еще обсуждается.

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит возможное санкционное давление для тех атлетов, которые примут решение стать участниками Игр дружбы в России. Соответствующее заявление сделал директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод. Ранее в МОК опубликовали декларацию против политизации спорта, в тексте которой призвали отказаться от участия в Играх дружбы.

Мы рассмотрим это в будущем. Мы ясно заявили НОК и международным федерациям свою позицию, WADA ясно ее заявило. Атлеты, которые выступят в этих Играх, будут рисковать как с точки зрения допинга, так и пропаганды. сотрудник МОК

Напомним, что Всемирные Игры дружбы состоятся в период с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

МОК отказался требовать от россиян подписания деклараций с осуждением СВО.

Фото и видео: YouTube / IOC Media