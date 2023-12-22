МОК отказался требовать от россиян подписания деклараций с осуждением СВО

Джеймс Маклеод объяснил, какие документы подпишут все участники состязаний.

Российским и белорусским атлетам не потребуется подписывать дополнительных деклараций с осуждением специальной военной операции для участия в Олимпиаде в Париже. Соответствующее заявление сделал директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод. Иностранец пояснил, что с 8 декабря атлеты из Союзного государства будут допущены для участия в летних Играх, организованных на территории Парижа, но только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Мы не будем требовать от нейтральных атлетов подписывать каких-либо дополнительных заявлений. Они должны подписать только те заявления, что и остальные спортсмены, - уже опубликованное согласие с принципами участия. Джеймс Маклеод, сотрудник МОК

Напомним, что нейтральные спортсмены и их рабочий персонал должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальной символикой, а также от поддержки СВО на любом официальном, публичном мероприятии или в СМИ до, во время и после проведения Олимпийских игр. Все спортсмены должны будут подписать условия участия в Играх-2024 в Париже. В тексте документа содержится обязательство соблюдать "миротворческую миссию олимпийского движения".

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Фото и видео: YouTube / IOC Media