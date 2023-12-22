МОК придумал российским спортсменам новый гимн и флаг из-за критики Чайковского

Джеймс Маклеод показал новые символы для участников, которые приедут на ОИ-2024 в нейтральном статусе.

Награды, выигранные нейтральными спортсменами из России и Белоруссии, не будут отображаться в рейтинговой таблице медалей Олимпийских Игр в Париже. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Международного олимпийского комитета. Специалисты утвердили флаг и гимн для таких участников.Известно, что в гимне нет слов, и он был создан исключительно для летних Игр 2024 года.Композиция прозвучит в том случае, если атлеты с нейтральным статусом получат золотые награды фо Франции.

Мы не хотели брать музыку, которая уже находится в публичном поле. Как вы помните, ранее был использован Первый концерт Чайковского, который многих отталкивал. В процессе написания мы старались создать музыку, которую атлеты слушали бы с достоинством, чтобы она их вдохновляла. Джеймс Маклеод, сотрудник МОК

Напомним, что Олимпийские игры состоятся в Париже в период с 26 июля по 11 августа.

Юрист Алексеев назвал незаконными условия МОК по выступлению россиян на Олимпиаде.

Фото и видео: YouTube / IOC Media