Юрист Алексеев назвал незаконными условия МОК по выступлению россиян на Олимпиаде

По словам эксперта, на протяжении нескольких лет МОК осуществлял грубую дискриминацию спортсменов.

Председатель комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев назвал незаконными условия Международного олимпийского комитета (МОК) по выступлению россиян на летней Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, на протяжении нескольких лет МОК осуществлял грубую дискриминацию не только российских, но и белорусских спортсменов по национальному признаку. Он подчеркнул, что спортсмены не нарушали никаких правил международного спортивного права. Также юрист назвал условия для участия россиян на Олимпиаде кабальными и необоснованными.

Ранее Воробьев сообщил о выделении 10 млрд рублей на модернизацию котельных в Подмосковье.

Фото: olympics.org