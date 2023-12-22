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Воробьев сообщил о выделении 10 млрд рублей на модернизацию котельных в Подмосковье
Сегодня, 15:14
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Воробьев сообщил о выделении 10 млрд рублей на модернизацию котельных в Подмосковье

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По его словам, выделенные средства позволят закрыть опасные аварийные участки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о выделении 10 млрд рублей на модернизацию котельных в регионе. Его слова приводит телеканал "360".

По его словам, теплоснабжение является важной темой для властей Подмосковья. Воробьев подчеркнул, что для качественной подготовки к следующей зиме намечен новый большой объем работы и в рамках инвестиционного тарифа, и в рамках дополнительных ассигнований на осенне-зимний сезон. Глава региона добавил, что работа будет поэтапной и в соответствии с графиками. Кроме того, выделенные средства позволят закрыть опасные аварийные участки.

Ранее эколог Рыбальченко рассказал, к каким проблемам приведет загрязнение Иртыша и Оби.

Фото: mosreg.ru

Теги: андрей воробьев, котельные, подмосковье, финансирование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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