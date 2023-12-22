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Эколог Рыбальченко рассказал, к каким проблемам приведет загрязнение Иртыша и Оби
Сегодня, 13:52
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Эколог Рыбальченко рассказал, к каким проблемам приведет загрязнение Иртыша и Оби

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По словам эксперта, обе реки являются жизненно важными водными артериями.

Член научного совета РЭО Илья Рыбальченко рассказал, к каким проблемам приведет загрязнение Иртыша и Оби. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, обе реки являются жизненно важными водными артериями. Рыбальченко отметил, что их состояние имеет большое значение для экосистемы и населения региона. Он подчеркнул, что последствия загрязнения Иртыша и Оби приведет к ухудшению качества питьевой воды, гибели водных организмов и утрате биоразнообразия. Также эколог сообщил, что в 2023 году было зафиксировано 226 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воды.

Ранее синоптик Шувалов сообщил о потеплении к концу недели в Москве.

Фото: pxhere.com

Теги: загрязнение, илья рыбальченко, иртыш, мнение эксперта, обь, река
Категории: Лента новостей, Новости России,

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