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Синоптик Шувалов сообщил о потеплении к концу недели в Москве
Сегодня, 10:44
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Синоптик Шувалов сообщил о потеплении к концу недели в Москве

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По его словам, погода в столице в течение недели будет меняться.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил о потеплении к концу недели в Москве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По его словам, погода в столице в течение недели будет меняться. Эксперт уточнил, что над севером европейской территории нависает достаточно холодный антициклон, и во вторник, 19 марта, стоит ожидать возвращение ночных морозов. При этом Шувалов добавил, что дневная температура воздуха будет постепенно повышаться. Синоптик заявил. что в конце недели температура в Москве поднимется до +8 градусов.

Ранее писатель Беседин заявил, что слова Александра Ширвиндта войдут в золотой фонд цитат.

Фото: Piter.tv

Теги: александр шувалов, москва, погода, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости России,

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