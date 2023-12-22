Синоптик Шувалов сообщил о потеплении к концу недели в Москве

По его словам, погода в столице в течение недели будет меняться.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил о потеплении к концу недели в Москве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По его словам, погода в столице в течение недели будет меняться. Эксперт уточнил, что над севером европейской территории нависает достаточно холодный антициклон, и во вторник, 19 марта, стоит ожидать возвращение ночных морозов. При этом Шувалов добавил, что дневная температура воздуха будет постепенно повышаться. Синоптик заявил. что в конце недели температура в Москве поднимется до +8 градусов.

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Фото: Piter.tv