  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Писатель Беседин заявил, что слова Александра Ширвиндта войдут в золотой фонд цитат
Сегодня, 14:17
159
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Писатель Беседин заявил, что слова Александра Ширвиндта войдут в золотой фонд цитат

0 0

По словам эксперта, артист был житейским философом, который умел "коротко и ясно сформулировать простые истины".

Слова народного артиста РФ Александра Ширвиндта войдут в золотой фонд цитат. Об этом заявил писатель Платон Беседин в интервью телеканалу "360".

По его словам, Ширвиндт был талантливым актером, который запоминался зрителям даже по эпизодическим ролям. Беседин отметил, что Ширвиндт прожил насыщенную и созидательную жизнь, однако грусть от его смерти "все равно не покидает". Эксперт добавил, что артист был житейским философом, который умел "коротко и ясно сформулировать простые истины". Писатель подчеркнул умение Ширвиндта быть аккуратным и точным в своих формулировках.

Напомним, Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. Сообщалось, что у артиста были проблемы с сердцем.

Ранее сотрудник биофака МГУ Марьинский рассказал, когда начнется пик активности клещей.

Фото: ren.tv

Теги: александр беседин, александр ширвиндт, мнение эксперта
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии