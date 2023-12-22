Писатель Беседин заявил, что слова Александра Ширвиндта войдут в золотой фонд цитат

По словам эксперта, артист был житейским философом, который умел "коротко и ясно сформулировать простые истины".

Слова народного артиста РФ Александра Ширвиндта войдут в золотой фонд цитат. Об этом заявил писатель Платон Беседин в интервью телеканалу "360".

По его словам, Ширвиндт был талантливым актером, который запоминался зрителям даже по эпизодическим ролям. Беседин отметил, что Ширвиндт прожил насыщенную и созидательную жизнь, однако грусть от его смерти "все равно не покидает". Эксперт добавил, что артист был житейским философом, который умел "коротко и ясно сформулировать простые истины". Писатель подчеркнул умение Ширвиндта быть аккуратным и точным в своих формулировках.

Напомним, Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. Сообщалось, что у артиста были проблемы с сердцем.

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Фото: ren.tv