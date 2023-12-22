Сотрудник биофака МГУ Марьинский рассказал, когда начнется пик активности клещей

Эксперт подчеркнул, что все зависит от погодных условий, в которых они живут.

Сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биофака МГУ Вадим Марьинский рассказал, когда начнется пик активности клещей. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, точной даты начала активности клещей не существует. Марьинский подчеркнул, что все зависит от погодных условий, в которых они живут. Он добавил, что клещи начинают просыпаться после того, как почва подсохнет после схода снега. Также сотрудник биофака МГУ сообщил, что чаще всего первые клещи появляются на открытых для солнца пространствах, а пик их активности придется на вторую половину апреля – начало мая.

Ранее психологи рассказали о том, как провести весенние каникулы с пользой.

Фото: pxhere.com