Над Ладожским озером в Ленобласти сняли восход созвездия Орион

Среди наиболее ярких светил этого небесного рисунка выделяются красная звезда Бетельгейзе (альфа Ориона) и бело-голубой Ригель (бета Ориона).

В ночь на четверг, 8 октября, фотографам удалось зафиксировать появление созвездия Орион над Ладожским озером в Ленинградской области. Снимки звездного неба были размещены в telegram-канале "АстроФотоБолото".

Орион является одним из самых заметных и узнаваемых созвездий Северного полушария. Найти его на ночном небе можно по характерному астеризму — трем ярким звездам, выстроенным в одну линию, которые образуют пояс Ориона.

Среди наиболее ярких светил этого небесного рисунка выделяются красная звезда Бетельгейзе (альфа Ориона) и бело-голубой Ригель (бета Ориона). Своим названием созвездие обязано древнегреческой мифологии, в которой оно символизирует фигуру охотника Ориона.

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Видео: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное

