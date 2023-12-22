Психологи рассказали о том, как провести весенние каникулы с пользой

Анна Глушнева и Дарья Дугенцова поделились советами с родителями о том, как следует проводить время с детьми.

Психолог Анна Глушнева в беседе с журналистами телеканала "360" рассказала о том, что родители могут максимально полезно использовать свободное время от школьных занятий детей, даже если они не могут брать себе отпуск несколько раз в год. Для этого важно обеспечить смену вида деятельности. Специалист призвала не только подумать о развлечениях, но также и отвлечении детей от учебного процесса. В качестве примера эксперт привела путевку в детский лагерь, в котором бы проводились творческие, оздоровительные или спортивные занятия, имеется культурная составляющая. В последнем случае хорошим вариантом будет организация похода на выставку, концерт, спектакль или экскурсию. Детский психолог Дарья Дугенцова также рекомендовала устроить мозгу учащихся перезагрузку. Она призвала максимально убрать максимально гаджеты на время каникул для того, чтобы отдохнуть.

Можно лежать на диване и в это время заниматься какими-то монотонными действиями, расслабляющими тело. Например, собирать конструктор LEGO или пазлы. Дарья Дугенцова, психолог

Психолог Глушнева объяснила, что ребенок может заявить о том, что хочет выспаться на каникулах и вставать позже. Однако это может привести к тому, что затем ему будет сложно вернуться к нормальному режиму. Это скажется как на самочувствии ребенка, так и результатах обучения в школе. Хорошим решением в этом случае будет ввести послабления в виде того, чтобы ученик на каникулах мог вставать и ложиться спать на час позже обычного времени.

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Фото: Piter.tv