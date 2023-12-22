Милонова раскритиковали за идею дарить беременность на 8 Марта

Психолог рассказал о рисках, которые содержатся в инициативе парламентария.

К российскому политику Виталию Милонову нужно относиться как к человеку, который ищет любой способ, чтобы попиариться и напомнить о себе, даже на таких темах как патриотизм и гуманизм. Соответствующее заявление в интервью журналистам телеканала "360" сделал психолог Александр Кичаев. Ранее в эфире радиостанции "Говорит Москва" заместитель председателя комитета Гдосударственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства призвал мужчин дарить своим дамам на 8 Марта новую беременность. парламентарий выразил уверннность в том, что прочие сюрпризы не принесут женщинам настоящей радости. По словам эксперта Кичаева, психологических обоснований для предложения Милонова нет, так как не всем показано материнство. Важно также задуматься о физиологических и социальных причинах, тяжелом материальном положении женщин или возрастных ограничениях, самореализации в обществе, получении образования или карьерного роста. Также специалист указал на спортсменок, балерин, танцовщиц, у которых профессиональный срок достаточно короток, чтобы рано задумываться о детях.

Если уж в его (Милонова) понятиях это обсуждать, то главный подарок — не материнство, а главный подарок — это любимый человек, который готов будет стать отцом ребенка. Александр Кичаев, эксперт

Психолог добавил, что в противном случае беременность обернется для женщины не материнством, а риском аборта или нищенским существованием.

Милонову не понравилась идея о платной парковке в Пушкине.

Фото: Piter.tv