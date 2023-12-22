Милонову не понравилась идея о платной парковке в Пушкине

Вопреки просьбам, поступившим в транспортное ведомство, депутат убеждён, что жители Пушкина и окрестностей согласны с ним.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил против расширения зоны платной парковки в Пушкинском районе Петербурга. Городской комитет по транспорту в настоящее время рассматривает эту идею по просьбе местных жителей.

Отметим, что Пушкинский район входит в избирательный округ Милонова. Вопреки просьбам, поступившим в транспортное ведомство, он убеждён, что жители Пушкина и окрестностей согласны с ним. По словам Милонова, с момента своего избрания он не встречал ни одного местного жителя, согласившегося с инициативой сделать стоянку платной.

Депутат отметил в своём Telegram-канале, что считает идею "чрезвычайно вредной для жителей и гостей Царского Села и Пушкинского района в целом". Ранее председатель профильного комитета Валентин Енокаев заявил, что жители этого района массово просят о введении платной парковки для чиновников.

Ранее мы сообщили о том, что сбой в системе оплаты парковок произошёл 2 февраля.

Фото: Telegram / ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ