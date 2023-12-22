Сбой в системе оплаты парковок произошёл 2 февраля

Для оплаты парковочной сессии в зонах платной парковки в четырёх районах города можно использовать альтернативные способы.

Утром в пятницу, 2 февраля, в Северной столице возникли проблемы с оплатой парковки через СМС. Об этом информирует пресс-служба ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

В данный момент операторы связи работают над скорейшим восстановлением этого вида оплаты.

В сообщении также указывается, что для оплаты парковочной сессии в зонах платной парковки в четырёх районах города можно использовать альтернативные способы.

Ранее мы сообщили о том, что в Пушкине может появиться платная парковка.

Фото: Piter.TV