Сбой в системе оплаты парковок произошёл 2 февраля

Утром в пятницу, 2 февраля, в Северной столице возникли проблемы с оплатой парковки через СМС. Об этом информирует пресс-служба ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".
В данный момент операторы связи работают над скорейшим восстановлением этого вида оплаты.
В сообщении также указывается, что для оплаты парковочной сессии в зонах платной парковки в четырёх районах города можно использовать альтернативные способы.
Ранее мы сообщили о том, что в Пушкине может появиться платная парковка.
Фото: Piter.TV
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