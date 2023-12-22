В Пушкине может появиться платная парковка

Комитет по транспорту Северной столицы активно следит за ситуацией с парковками в туристическом центре Пушкина, отвечая на просьбы местных жителей о введении платных парковок. Об этом заявил председатель ведомства Валентин Енокаев в ходе разговора с РБК.
По словам чиновника, из-за большого количества туристических автомобилей стало крайне сложно найти парковочное место в Пушкинском районе. В данный момент осуществляется мониторинг ситуации для принятия окончательного решения.
Глава комитета по транспорту также прокомментировал иск, который был подан к ведомству в городской суд 26 января. Истец требует отменить распоряжение о введении платных парковок на территории Василеостровского района, которое вступило в силу 1 ноября 2023 года. Против введения платных парковок в этом районе выступили депутаты муниципального округа "Гавань" с поддержкой местных жителей.
В моем понимании, Васильевский остров ничем не отличается от Центрального или Адмиралтейского районов, где были введены платные парковки. Все реализовывалось по плану и в соответствии с законодательством
Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга
Ранее мы сообщили о том, что комитет по транспорту принес в 2023 году в бюджет Петербурга свыше 19 млрд рублей.
Фото: Piter.TV
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