В Пушкине может появиться платная парковка

С такой просьбой в комтранс обратились местные жители.

Комитет по транспорту Северной столицы активно следит за ситуацией с парковками в туристическом центре Пушкина, отвечая на просьбы местных жителей о введении платных парковок. Об этом заявил председатель ведомства Валентин Енокаев в ходе разговора с РБК.

По словам чиновника, из-за большого количества туристических автомобилей стало крайне сложно найти парковочное место в Пушкинском районе. В данный момент осуществляется мониторинг ситуации для принятия окончательного решения.

Глава комитета по транспорту также прокомментировал иск, который был подан к ведомству в городской суд 26 января. Истец требует отменить распоряжение о введении платных парковок на территории Василеостровского района, которое вступило в силу 1 ноября 2023 года. Против введения платных парковок в этом районе выступили депутаты муниципального округа "Гавань" с поддержкой местных жителей.

В моем понимании, Васильевский остров ничем не отличается от Центрального или Адмиралтейского районов, где были введены платные парковки. Все реализовывалось по плану и в соответствии с законодательством



Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что комитет по транспорту принес в 2023 году в бюджет Петербурга свыше 19 млрд рублей.

Фото: Piter.TV