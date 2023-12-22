Комитет по транспорту принес в 2023 году в бюджет Петербурга свыше 19 млрд рублей

Главным источником дохода комитета стала оплата проезда в общественном транспорте.

В прошлом году Комитет по транспорту принест в бюджет Петербурга более 19 млрд рублей, что на 25 процентов выше, чем было запланировано. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2023 году бюджетные назначения для Комитета составляли 15,4 млрд рублей, а исполнение бюджета составило 125 процентов.

Главным источником дохода комитета стала оплата проезда в общественном транспорте. Кроме того, средства приходили благодаря созданию платной парковки в центре города. Еще одним источником дохода традиционно являются штрафы за нарушение правил стоянки.

В 2022 году размер доходов, администрируемых Комитетом по транспорту, составил свыше 8,9 млрд рублей. Это 109 процентов от уточненного бюджетного плана.

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Фото: Piter.tv