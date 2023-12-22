В Пулково перестали принимать обернутый пищевой пленкой багаж

Отмечается, что "диагностические работы имеют временный характер".

Пассажиров петербургского Пулково просят упаковывать багаж только по стандартам аэропорта. Чемоданы и сумки, обернутые пищевой пленкой, временно не принимают. Об этом 28 апреля пишет "Фонтанка".

По данным источника, отправляющихся из города на Неве местных жителей и гостей, у которых багаж упакован "неправильно" – не пленкой, просят воспользоваться услугой Пулково за 500-1000 рублей.

Для обеспечения непрерывной работы багажной системы в связи с проведением диагностики упакованные чемоданы принимаются только в пленке, соответствующей требованиям аэропорта. Пассажиры могут обратиться на официальные стойки для упаковки багажа – открыт дополнительный пункт обслуживания. Пресс-служба аэропорта Пулково

Отмечается, что "диагностические работы имеют временный характер".

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково открылась выставка "Увидеть внутри человека".

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / Бесплатный Питер