Петербургский аэропорт Пулково принял более 20 рейсов из Москвы

В столице ограничили воздушное пространство.

Из-за ограничений воздушного пространства в Москве петербургский аэропорт Пулково принимает рейсы, направляющиеся в столицу, в качестве запасного аэродрома. Ночью 14 октября в городе на Неве приземлились свыше 20 бортов.

В связи с продолжительным ожиданием возможности вылета пассажиры перенаправленных рейсов будут высажены в терминале Пулково. Пресс-служба Пулково

Пассажиров попросили следить за информацией на онлайн-табло и через объявления в терминале. Также можно позвонить на номер колл-центра: +7 (812) 324-30-00, и обратиться в авиакомпанию.

Ранее на Piter.TV: "кошачьи" весы установили в Пулково. Вместо стандартных килограммов они показывают, сколько котов весит чемодан.

Фото: Piter.TV