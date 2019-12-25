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Петербургский аэропорт Пулково принял более 20 рейсов из Москвы
Сегодня, 8:29
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Петербургский аэропорт Пулково принял более 20 рейсов из Москвы

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В столице ограничили воздушное пространство.

Из-за ограничений воздушного пространства в Москве петербургский аэропорт Пулково принимает рейсы, направляющиеся в столицу, в качестве запасного аэродрома. Ночью 14 октября в городе на Неве приземлились свыше 20 бортов. 

В связи с продолжительным ожиданием возможности вылета пассажиры перенаправленных рейсов будут высажены в терминале Пулково. 

Пресс-служба Пулково 

Пассажиров попросили следить за информацией на онлайн-табло и через объявления в терминале. Также можно позвонить на номер колл-центра: +7 (812) 324-30-00, и обратиться в авиакомпанию.

Ранее на Piter.TV: "кошачьи" весы установили в Пулково. Вместо стандартных килограммов они показывают, сколько котов весит чемодан. 

Фото: Piter.TV 

Теги: аэропорт пулково, москва
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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