"Кошачьи" весы установили в Пулково

Вместо стандартных килограммов они показывают, сколько котов весит чемодан пассажира.

В зоне регистрации аэропорта Пулково на третьем этаже появились необычные весы. Вместо стандартных килограммов они показывают, сколько котов весит чемодан пассажира. За единицу измерения разработчики взяли средний вес пушистого питомца – 4 килограмма.

Идея создания такой инсталляции родилась благодаря особой "кошачьей" атмосфере Санкт-Петербурга. В расчетах и концепции участвовали знаменитые эрмитажные коты, официальные маскоты аэропорта Миля и Полет, а также Эдмонд – талисман известного бренда бытовой техники.

Креативный проект разработала и реализовала команда компании. Теперь путешественники могут в ожидании рейса узнать, что их багаж, например, "тянет" на полтора или даже три кота, и немного отвлечься от предполетной суеты.

Ранее мы сообщили о том, что сайт Пулково возобновил работу после сбоя.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково