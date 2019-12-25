Сайт Пулково возобновил работу после сбоя

Технические специалисты продолжают работу по восстановлению полноценного функционирования ресурса.

Официальный сайт аэропорта Пулково возобновил работу в понедельник, 12 октября. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В настоящее время администрация предупреждает, что сведения в некоторых разделах сервиса могут быть неактуальными. Технические специалисты продолжают работу по восстановлению полноценного функционирования ресурса.

Накануне, 11 октября, портал был временно недоступен. В тот период путешественникам предлагалось отслеживать статус рейсов через онлайн-табло сервиса Tutu.ru. Уточнить всю информацию о перелете можно было по телефону +7 (812) 324-30-00 или через чат-бот "Твой Пулково" в мессенджере Max.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково продлили ремонт первой линии отправления до 19 октября включительно.

Фото: Piter.TV