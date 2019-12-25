В Пулково продлили ремонт первой линии отправления до 19 октября включительно

Для удобства пассажиров администрация аэропорта перераспределила транспортные потоки.

В аэропорту Пулково увеличены сроки проведения ремонтных работ на первой линии отправления. Она останется полностью закрытой для всех транспортных средств до 19 октября включительно. Работы ведутся на третьем этаже терминала.

Для удобства пассажиров администрация аэропорта перераспределила транспортные потоки: личный транспорт и такси могут бесплатно использовать вторую линию отправления, которая также расположена на третьем этаже. Кроме того, въезд в зону прибытия на первом этаже функционирует в штатном режиме.

Также изменения коснулись общественного транспорта. Автобусные маршруты № 39, 39Э и 82Э временно перенесли свои остановки: теперь посадка и высадка пассажиров осуществляется на первом этаже.

В администрации Пулково просят пассажиров заранее учитывать эти изменения при планировании поездки в аэропорт.

Пулково отчитался о работе биометрии: свыше 2 тыс. пассажиров уже сдали слепки лица и голоса.

Фото: Piter.TV