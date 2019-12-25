Сайт Пулково временно перестал работать для пользователей

Сайт аэропорта Пулково временно оказался недоступен. Для пассажиров на домене воздушной гавани разместили онлайн-табло Tutu.ru, где можно узнать статус рейса и время вылета.

Сайт аэропорта Пулково временно оказался недоступен для пользователей. На домене воздушной гавани пассажирам показывают онлайн-табло сервиса Tutu.ru, сообщили в пресс-службе аэропорта.

С его помощью можно проверить статус рейса, время вылета и получить другую необходимую информацию. Кроме того, аэропорт усилил работу кол-центра.

При этом Пулково продолжает работать в штатном режиме. Регистрация пассажиров и обслуживание рейсов осуществляются без изменений.

Пулково отчитался о работе биометрии: свыше 2 тыс. пассажиров уже сдали слепки лица и голоса.

Фото: Piter.TV