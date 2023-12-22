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В Пулково открылась выставка "Увидеть внутри человека"
Сегодня, 16:49
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В Пулково открылась выставка "Увидеть внутри человека"

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Проект рассказывает о людях с инвалидностью.

В Пулково открылась выставка "Увидеть внутри человека". Экспозиция  Об этом сообщили в tg-канале аэропорта.

Какие эмоции вы испытали, впервые встретив человека с инвалидностью? Как за непривычной внешностью и поведением увидеть человека с его чувствами?

Пресс-служба аэропорта Пулково

Проект посвятили людям с инвалидностью. Над экспозицией работали представители благотворительной организации "Перспективы". Чтобы попасть на выставку, нужно подняться на третий этаж, в зону вылета внутренних рейсов (зона после предполетного досмотра).

Выставка поможет понять, что увидеть внутри человека — это просто.

Пресс-служба аэропорта Пулково

Ранее мы писали, что выставка картин, восстановленных после взрыва в Таганроге, открылась в Русском музее.

Фото: Telegram / Аэропорт Пулково

Теги: выставка, пулково, увидеть внутри человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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