Проект рассказывает о людях с инвалидностью.

В Пулково открылась выставка "Увидеть внутри человека". Экспозиция Об этом сообщили в tg-канале аэропорта.

Какие эмоции вы испытали, впервые встретив человека с инвалидностью? Как за непривычной внешностью и поведением увидеть человека с его чувствами? Пресс-служба аэропорта Пулково

Проект посвятили людям с инвалидностью. Над экспозицией работали представители благотворительной организации "Перспективы". Чтобы попасть на выставку, нужно подняться на третий этаж, в зону вылета внутренних рейсов (зона после предполетного досмотра).

Выставка поможет понять, что увидеть внутри человека — это просто. Пресс-служба аэропорта Пулково

Ранее мы писали, что выставка картин, восстановленных после взрыва в Таганроге, открылась в Русском музее.

Фото: Telegram / Аэропорт Пулково