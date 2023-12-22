В Пулково открылась выставка "Увидеть внутри человека". Экспозиция Об этом сообщили в tg-канале аэропорта.
Какие эмоции вы испытали, впервые встретив человека с инвалидностью? Как за непривычной внешностью и поведением увидеть человека с его чувствами?
Пресс-служба аэропорта Пулково
Проект посвятили людям с инвалидностью. Над экспозицией работали представители благотворительной организации "Перспективы". Чтобы попасть на выставку, нужно подняться на третий этаж, в зону вылета внутренних рейсов (зона после предполетного досмотра).
Выставка поможет понять, что увидеть внутри человека — это просто.
Пресс-служба аэропорта Пулково
Ранее мы писали, что выставка картин, восстановленных после взрыва в Таганроге, открылась в Русском музее.
Фото: Telegram / Аэропорт Пулково
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