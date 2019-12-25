Мартынов поддерживает развитие технологий и считает их внедрение полезным, однако не уверен, что искусственный интеллект должен проникать во все сферы жизни.

Актёр Александр Мартынов, сыгравший Валю Будейко в сериале "Универ", поделился своим отношением к искусственному интеллекту и современным технологиям. В интервью порталу "Петербург2" артист рассказал, в каких ситуациях пользуется нейросетями, почему не спешит покупать новые гаджеты и где, по его мнению, необходимо ограничивать цифровизацию.

Мартынов поддерживает развитие технологий и считает их внедрение полезным, однако не уверен, что искусственный интеллект должен проникать во все сферы жизни. По словам актёра, в некоторых направлениях его возможности стоит ограничивать.

Сам артист уже обращается к нейросетям, когда нужно быстро найти информацию или получить ответ на простой вопрос. Например, с их помощью можно оперативно узнать, где находится нужный магазин. При этом полностью полагаться на такие сервисы он пока не готов.

Но на сто процентов доверять нейросетям пока нельзя. Александр Мартынов, актёр

Не стремится актёр и к постоянному обновлению техники. Он признался, что не относится к числу людей, которые покупают новый смартфон сразу после выхода очередной модели. Напротив, Мартынов предпочитает долго пользоваться привычными устройствами и бережно к ним относится.

Таким образом, артист выступает за разумное использование современных технологий: нейросети могут упростить повседневные задачи, но не должны заменять самостоятельную проверку информации и человеческие решения. При этом в вопросе покупки гаджетов он придерживается консервативного подхода.

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Фото: пресс-служба ТНТ