Также ему назначили штраф в 350 тыс. рублей.

Военный суд Санкт‑Петербурга вынес суровый приговор 52-летнему мужчине, причастному к попытке подрыва автомобиля сотрудника предприятия, занятого разработкой БПЛА и военной техники. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, фигуранта признали виновным в содействии терроризму и государственной измене.

По решению суда, с учётом ранее вынесенного приговора, мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Кроме того, осуждённый обязан выплатить штраф в размере 350 тысю рублей.

Следствие установило, что противоправная деятельность началась в мае 2025 года, когда мужчина, находясь под следствием по делу об оправдании терроризма, нарушил установленную меру пресечения. Он приобрел мобильный телефон и сим‑карту, после чего подписался на Telegram‑канал, связанный с украинской военной разведкой. Вскоре с ним вышли на связь кураторы.

В дальнейшем мужчина по указаниям координаторов собирал данные, необходимые для совершения преступления. В частности, он выезжал на улицу Авиаконструкторов, чтобы зафиксировать местоположение автомобиля и его государственный номер. В день планируемого покушения на него возлагалась задача снять на видео момент, когда владелец машины сядет за руль и начнет движение. В это же время другая участница преступной схемы устанавливала взрывное устройство под днище автомобиля. Петербуржец признал свою вину частично.

Ранее мы сообщали, что собиравшему данные о заводах жителю Петербурга грозит пожизненный срок.

Фото: Piter.TV