Собиравшему данные о заводах петербуржцу грозит пожизненный срок

Мужчина передавал информацию украинским спецслужбам.

В Петербурге утвердили обвинительное заключение по делу о государственной измене. Фигурантом выступает 33‑летний уроженец Челябинской области, сообщила пресс‑служба городской прокуратуры.

По данным следствия, противоправную деятельность житель Петербурга начал в 2024 году, когда добровольно примкнул к террористическому движению. Действуя по заданию украинских спецслужб, обвиняемый занимался сбором сведений о работе ряда городских предприятий. Передачу собранных данных он осуществлял через один из мессенджеров.

Правоохранительные органы своевременно выявили и пресекли незаконные действия южноуральца. В итоге ему предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.

Уголовное дело передано в 1‑й Западный окружной военный суд для рассмотрения материалы по существу. Учитывая тяжесть инкриминируемых деяний, санкции по статье о госизмене предусматривают суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения.

Ранее мы сообщали, что шпиона из Омска осудили на 17 лет за работу на украинские спецслужбы.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)