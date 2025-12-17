В Петербурге подруг-вебкамщиц отправили в колонию за осквернение паспорта

Вебкам-модели получили срок за надругательство над символами государства.

Суд в Петербурге вынес приговор двум девушкам, которые надругались над паспортом РФ и выложили видео с осквернением документа в интернет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службы городских судов.

Жительницы Северной столицы признали свою вину и раскаялись. Каждая из них получила по два года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, обвиняемым запретили в течение трех лет администрировать сайты и публиковать любые материалы в сети.

Следствие установило, что подруги записали треш-ролик в мае 2025 года рядом со станцией метро "Площадь Александра Невского". Девушки находились в состоянии алкогольного опьянения.

Одна из обвиняемых справила малую нужду на свой паспорт гражданина РФ, свои действия она сопровождала свои нецензурной бранью. Также девушка демонстративно оголила часть своего тела рядом с плакатом с изображением георгиевской ленты и монумента "Родина-мать зовет!".

Затем петербурженки выложили видео в Telegram. После публикации их задержали и отправили под арест.

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