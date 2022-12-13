Руководителей подпольной мусульманской школы арестовали в Петербурге

Они обвиняются в истязании учеников.

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал трех руководителей подпольной мусульманской школы. Им выдвинуты обвинения за истязания детей (в соответствии с пунктами "а", "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом 26 мая сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Суд назначил Шабану Динчеру, Фазли Агаеву и Шарофиддину Рахманову штрафы в размере 30 тысяч рублей с депортацией. Агаев отказался давать комментарии. Рахманов и Динчер признали свою вину.

По предварительным данным, фигуранты открыли частную школу в одной из квартир на пересечении Садовой улицы и Вознесенского проспекта. Многие ученики проживали там, как в интернате. Руководители изучали с детьми и родителями Коран, а также пытались вовлечь их в турецкую религиозную организацию "Сулейманджилар".

К некоторым школьникам было применено насилие. Один из них, десятилетний мальчик, попал в больницу с телесными повреждениями. По данным Следственного комитета, побои зафиксировали еще у трех учеников.

Ранее в отношении фигурантов составили протоколы о незаконной миссионерской деятельности.

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