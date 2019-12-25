Двух девушек арестовали по делу о краже ценностей на 116 млн рублей в Петербурге

По версии следствия, обвиняемые забрали имущество из квартиры на Невском проспекте по указанию телефонных мошенников.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу 2 девушек, обвиняемых в краже имущества на сумму более 116 млн рублей. По версии следствия, Елизавета Буянова и Елизавета Чачина вместе с неустановленными сообщниками проникли в квартиру на Невском проспекте и вынесли оттуда ценные вещи. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Следствие считает, что преступление было совершено в период с 9 по 11 сентября. Девушки воспользовались ключом, который находился возле входа в квартиру, и зашли внутрь, предварительно убедившись, что за ними никто не наблюдает. Из помещения они забрали имущество общей стоимостью не менее 116 млн 151 тыс. 500 рублей 84 копеек. После этого, согласно материалам дела, похищенные ценности вывезли и спрятали в деревне. Сделать это обвиняемым якобы поручили неизвестные лица, с которыми они ранее связывались по телефону.

Из показаний Буяновой и Чачиной следует, что незадолго до случившегося им звонили люди, представившиеся сотрудниками Минцифры и ФСБ. Они сообщили девушкам, что те якобы связаны с преступной деятельностью, террористами и государственной изменой. После этого неизвестные предложили им выполнять задания в качестве внештатных сотрудников ФСБ под руководством мнимого следователя.

По словам обвиняемых, одним из поручений стала покупка определенных инструментов и встреча друг с другом. Девушки до этого знакомы не были. После встречи они вместе отправились к квартире на Невском проспекте. Как им сообщили неизвестные, внутри якобы находились вещи, которые необходимо забрать, поскольку хозяина помещения задержали по подозрению в получении взяток, а находящиеся в квартире деньги и ценности требовали проверки.

При этом мошенники, по версии следствия, заранее связались и с владелицей квартиры. Женщине также представились сотрудниками Минцифры и ФСБ. Они убедили ее сфотографировать места, где хранились деньги и ценности, после чего попросили покинуть квартиру вместе с матерью. Ключ потерпевшая оставила у входа.

Когда женщина вернулась домой, она обнаружила, что ценные вещи исчезли. Общая стоимость похищенного, согласно материалам дела, превысила 116 млн рублей.

Буянову и Чачину задержали 11 сентября. Им предъявили обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ о краже, совершенной в особо крупном размере. Суд избрал обеим фигуранткам меру пресечения в виде заключения под стражу. Они будут находиться в СИЗО до 10 ноября.

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Фото: Piter.TV