В Петербурге взяли под стражу подозреваемых в поджоге дверей

Двоих мужчин арестовали за попытку поджога тамбура жилого дома.

Суд в Санкт-Петербурге арестовал двух мужчин, обвиняемых в поджоге входной двери тамбура с квартирами, в которых находились люди. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 14 февраля 2026 года.

В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что суд, изучив представленные сторонами материалы, избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, 13 декабря неизвестное лицо через мессенджер предложило Сергею Казакову и Руслану Магомедову за денежное вознаграждение совершить убийство людей, находившихся в шести квартирах жилого дома на Гражданском проспекте. Подозреваемые согласились на предложение.

Следствие считает, что фигуранты подожгли входную дверь тамбура, тем самым перекрыв огнем выход из квартир. Довести преступный умысел до конца они не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как очевидцы приняли меры к тушению очага возгорания. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и пунктам "а", "е", "ж", "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. В судебной пресс-службе также сообщили, что 15 декабря Сергея Казакова и Руслана Магомедова задержали, после чего им было предъявлено обвинение.

Фото: Piter.TV