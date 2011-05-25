В Петербурге оглашен приговор мужчине, который угрожал взорвать гранату в кафе

Фигурант продемонстрировал устройство двоим посетителям.

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, которому вменили ч. 3 ст. 213, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

По информации объединенной пресс-службы городских судов, в ноябре 2024 года фигурант вошел в кафе на Софийской улице с боевой гранатой и угрожал ее взорвать. Злоумышленник продемонстрировал устройство двоим посетителям.

Подсудимый признал вину. Его приговорили к 4 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 25 тыс. рублей.

