В Петербурге оглашен приговор мужчине, который угрожал взорвать гранату в кафе

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, которому вменили ч. 3 ст. 213, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.
По информации объединенной пресс-службы городских судов, в ноябре 2024 года фигурант вошел в кафе на Софийской улице с боевой гранатой и угрожал ее взорвать. Злоумышленник продемонстрировал устройство двоим посетителям.
Подсудимый признал вину. Его приговорили к 4 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 25 тыс. рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что житель Ленобласти заявил о "минировании" вокзала в Луге. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ.
