Житель Ленобласти заявил о "минировании" вокзала в Луге
Сегодня, 9:27
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ.

Транспортные полицейские Петербурга установили личность мужчины, который звонил с заведомо ложным сообщением. Он заявил якобы о минировании объекта транспортной инфраструктуры в Луге. 

По данным УТ МВД России по СЗФО, специалисты обследовали железнодорожный вокзал и поезда. Опасные предметы обнаружены не были. По подозрению поймали 64-летнего жителя Ленобласти. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ, фигуранту грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Его уже заключили под стражу. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец "заминировал" дом культуры в Отрадном. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминер, луга
