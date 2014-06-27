Петербуржец "заминировал" дом культуры в Отрадном

Мужчина зашел в здание, оставил в холле спортивную сумку и заявил администратору о наличии в ней взрывного устройства.

Росгвардейцы задержали лжеминера на Вознесенском шоссе в Петербурге, который заявил об угрозе дому культуры "Фортуна" в Отрадном.

Накануне днем сотрудники вневедомственной охраны получили сведения о том, что персонал ДК воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Неизвестный зашел в здание, оставил в холле спортивную сумку и заявил администратору о наличии в ней взрывного устройства.

По "горячим" следам в Колпино по подозрению поймали 45-летнего местного жителя. Задержанного увезли в отдел полиции. А внутри сумки находилась одежда.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти