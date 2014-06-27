  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец "заминировал" дом культуры в Отрадном
Сегодня, 12:25
109
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец "заминировал" дом культуры в Отрадном

0 0

Мужчина зашел в здание, оставил в холле спортивную сумку и заявил администратору о наличии в ней взрывного устройства.

Росгвардейцы задержали лжеминера на Вознесенском шоссе в Петербурге, который заявил об угрозе дому культуры "Фортуна" в Отрадном. 

Накануне днем сотрудники вневедомственной охраны получили сведения о том, что персонал ДК воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Неизвестный зашел в здание, оставил в холле спортивную сумку и заявил администратору о наличии в ней взрывного устройства. 

По "горячим" следам в Колпино по подозрению поймали 45-летнего местного жителя. Задержанного увезли в отдел полиции. А внутри сумки находилась одежда. 

Ранее мы рассказывали о том, что эвакуированы четыре музея в центре Петербурга после сообщений об угрозе. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: лжеминер, отрадное
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии