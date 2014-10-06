В Отрадном спасли мужчину, который заблудился в лесу
Сегодня, 8:31
В Отрадном спасли мужчину, который заблудился в лесу

Пострадавшего нашли, помощь медиков ему не понадобилась.

В Кировском районе Ленинградской области в лесном массиве прошли поисковые работы. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе региона. 

В ведомство вечером 30 марта поступили сведения о том, что мужчина заблудился в лесу в районе Отрадного. На поиски привлекли дежурную смену спасательного отряда Шлиссельбурга. Пострадавшего нашли, помощь медиков ему не понадобилась. 

Ранее мы рассказывали о том, что представители отряда "ЛизаАлерт" объяснили петербуржцам причины частых пропаж детей весной. Чаще всего ребята покидают дом осознанно и намеренно скрываются от поисков. По словам специалиста, это может происходить из-за семейных конфликтов, травли, недостатка родительского внимания, чувства первой любви или эмоционального потрясения. Очень важно поддерживать доверительные отношения в семье. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти (архив) 

