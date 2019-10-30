Ведутся поиски пропавшей девочки из Гатчины

В Гатчине пропала 15-летняя девочка. Ее местонахождение неизвестно с 3 марта, рассказали в поисково-спасательном отряде "Северо-Запад" накануне.

Рост пропавшей составляет 160 сантиметров, она худощавого телосложения. Волосы темно-рыжего цвета, глаза зелено-голубые. На подростке были розовая шуба, синие джинсы и розовые кроссовки. Если вы располагаете какой-либо информацией о девушке, позвоните по телефонам: 8 (800) 505-45-47 или 112.

По данным 78.ru, школьница уже сбегала из дома как минимум шесть раз, из-за чего ее поставили на учет в полиции.

Ранее на Piter.TV: по факту убийства подростка в Пушкинском районе возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в ходе конфликта подозреваемый ударил оппонента ножом в живот. Продолжаются следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося.

