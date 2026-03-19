По факту убийства подростка в Пушкинском районе возбуждено уголовное дело

После убийства подростка в Пушкинском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в СК РФ.
Напомним, 19 марта недалеко от железнодорожной станции Кондакопшино обнаружили тело 17-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. В понедельник юноша ушел из дома и не вернулся.
По подозрению в совершении преступления поймали 16-летнего знакомого погибшего. По версии следствия, в ходе конфликта подозреваемый ударил оппонента ножом в живот.
Продолжаются следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося.
Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист зарезал сожительницу во время ссоры на Гладышевском проспекте. Следственные органы возбудили уголовное дело по той же статье.
