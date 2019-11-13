Ранее судимый петербуржец зарезал сожительницу во время пьяной ссоры на Гладышевском проспекте

Мужчина нанёс женщине удар ножом в шею.

Ночью 13 марта в квартире дома на Гладышевском проспекте произошло убийство. 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 29-летней сожительницей и ударил её ножом в шею. Женщина скончалась на месте происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сигнал о драке поступил в полицию в 01:01. Прибывшие на место сотрудники задержали подозреваемого — ранее судимого 30-летнего петербуржца — прямо у дома. В ходе разбирательства полицейские изъяли нож, которым было совершено убийство.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

