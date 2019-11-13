Водитель с шестью штрафами насмерть протаранил женскую иномарку под Гатчиной

Виновник аварии на "Мицубиси" выехал на встречку и шесть раз привлекался за нарушения ПДД.

Утром 13 марта в Гатчинском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. На 11-м километре автодороги "Красное Село — Гатчина — Павловск" 61-летний водитель внедорожника "Мицубиси Паджеро" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Хендэ Крета" под управлением 50-летней женщины. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в 07:30. В результате столкновения водитель корейского кроссовера погибла мгновенно.

Выяснилось, что за последний год водитель "Мицубиси" шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении виновника аварии.

