Мальчик, пострадавший в ДТП с электровелосипедом на Народного Ополчения, выписан из реанимации

Четырехлетний ребенок, который пострадал в аварии с электровелосипедом на проспекте Народного Ополчения в начале марта, выписан из реанимации. Сейчас он продолжает лечение, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

У мальчика был открытый перелом костей левой голени, восстановление займет примерно шесть месяцев. По словам мамы пострадавшего, все произошло неожиданно: они выходили из магазина, и малыш попал под колеса курьера.

Я не видела, как летели, увидела за метр до ребенка, ехали явно на большой скорости, двое на электровелосипедах. Он первый пробегает, успевает притормозить, попадает под второй. Алла Евдокимова, мама мальчика

Напомним, следователи Кировского района возбудили уголовное дело по ст. 118 УК РФ, расследование продолжается.

