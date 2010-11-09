Водительница Hyundai скончалась после столкновения с Mitsubishi под Гатчиной

Мужчина выехал на встречную полосу в разрешенном месте.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом рассказали в МВД России.

Утром 13 марта на 12-м километре трассы "Красное Село — Гатчина — Павловск" 61-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, выехал на встречную полосу в разрешенном месте и столкнулся с машиной Hyundai Creta 49-летней женщины. В результате ДТП последняя скончалась от полученных травм до прибытия медиков.

По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти