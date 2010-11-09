  1. Главная
Сегодня, 14:58
Водительница Hyundai скончалась после столкновения с Mitsubishi под Гатчиной

Мужчина выехал на встречную полосу в разрешенном месте.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом рассказали в МВД России. 

Утром 13 марта на 12-м километре трассы "Красное Село — Гатчина — Павловск" 61-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, выехал на встречную полосу в разрешенном месте и столкнулся с машиной Hyundai Creta 49-летней женщины. В результате ДТП последняя скончалась от полученных травм до прибытия медиков. 

По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: в ДТП с автобусом в поселке Важины пострадал кондуктор, пассажиров в салоне не было. Водитель транспортного средства не справился с управлением и выехал на обочину. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

