В аварии с автобусом в поселке Важины пострадал кондуктор

Водитель транспортного средства не справился с управлением и выехал на обочину.

В Подпорожском районе утром 12 марта произошла авария с пострадавшим. Как сообщили в ГКУ "Леноблпожспас", в поселке Важины на улице Осташова водитель рейсового автобуса не справился с управлением и выехал на обочину.

В связи с ДТП перекрывали одну полосу движения, на месте работал личный состав 139-й пожарной части. В больницу города Подпорожье госпитализирован кондуктор транспортного средства, пассажиров в салоне не было. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на набережной реки Смоленки в Петербурге столкнулись восемь автомобилей. Предварительной причиной аварии мог стать гололед. Сведений о пострадавших нет, по факту случившегося организовали проверку.

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"