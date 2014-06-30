  1. Главная
В аварии с автобусом в поселке Важины пострадал кондуктор
Сегодня, 15:26
Водитель транспортного средства не справился с управлением и выехал на обочину.

В Подпорожском районе утром 12 марта произошла авария с пострадавшим. Как сообщили в ГКУ "Леноблпожспас", в поселке Важины на улице Осташова водитель рейсового автобуса не справился с управлением и выехал на обочину. 

В связи с ДТП перекрывали одну полосу движения, на месте работал личный состав 139-й пожарной части. В больницу города Подпорожье госпитализирован кондуктор транспортного средства, пассажиров в салоне не было. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас" 

